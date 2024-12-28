Синоптик: после осенней погоды в выходные погода испортится еще больше

По его словам, погода будет больше напоминать осеннюю.
„В ближайшие дни будет облачно и по-осеннему мрачно“, – сказал он.
„В субботу и ночью и днем будет пасмурно, во большинстве районов ожидаются небольшие осадки, морось.
И ночью и днем прогнозируют туман. Ночью и днем будет 2–7 градусов тепла“, – сказал Кантаутас.
В воскресенье погода почти не изменится.
„Будет пасмурно. И ночью и днем небольшие дожди, морось. Температура и ночью и днем будет 2–7 градусов тепла“, – сказал Кантаутас.
В последние дни декабря усилится влияние циклона. Ожидаются обильные осадки и ветер.
„Днем порывы будут достигать 15–20 м/с. По ночам будет 0–6, а днем 3–7 градусов тепла“, – сказал Delfi Кантаутас.