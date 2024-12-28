Синоптик: после осенней погоды в выходные погода испортится еще больше

По его словам, погода будет больше напоминать осеннюю.

„В ближайшие дни будет облачно и по-осеннему мрачно“, – сказал он.

„В субботу и ночью и днем будет пасмурно, во большинстве районов ожидаются небольшие осадки, морось.

И ночью и днем прогнозируют туман. Ночью и днем будет 2–7 градусов тепла“, – сказал Кантаутас.

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В воскресенье погода почти не изменится.

„Будет пасмурно. И ночью и днем небольшие дожди, морось. Температура и ночью и днем будет 2–7 градусов тепла“, – сказал Кантаутас.

В последние дни декабря усилится влияние циклона. Ожидаются обильные осадки и ветер.