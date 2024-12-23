Синоптик: погода на Рождество будет приятной, в Европу придет циклон Гюнтер

„После ветреных выходных завтра Литва окажется в спокойной зоне циклона. Однако местами осадки все еще возможны, а на востоке страны выпадет даже снег. Со вторника с запада в Европу придет циклон Гюнтер, он принесет более спокойную погоду. Будет теплее, Литва будет разделена на более теплую западную и северную и холодную южную и восточную часть. Вслед за теплой погодой придут зимние туманы и мгла, небо будет мрачным и серым“, – рассказала о прогнозе на ближайшие дни синоптик.
В понедельник время от времени ожидаются осадки, более обильными они будут днем. Будет идти дождь, мокрый снег, а на востоке утром и днем снег или мокрый снег. Местами возможны туманы. Ночью будет от 0 до 3°C, днем 1-4°C, у моря 5-6°C.
Во вторник возможны небольшие осадки, на востоке снег и мокрый снег, у моря снег и мокрый снег. Во многих районах ожидаются туманы, на востоке Литвы гололед. Ночью от -3 до 2°C, у моря 3-5°C, днем 1-4°C, на востоке от 0 до -1°C.
В среду без осадков, во многих районах туман, гололед, иней. Ночью от -4 до 1°C, у моря 2-5°C, днем от 0 до 4°C, прохладнее будет на востоке страны.
В четверг без особых осадков, туман, ночью гололед, иней. Ночью от 0 до 3°C, на юге, востоке и северо-востоке 1-4°C мороза, днем 1-5°C тепла, прохладнее будет на востоке.
В пятницу без осадков, туман. Ночью 1-4°C, на юге, востоке и юго-востоке от 0 до -4°C, днем 2-6°C, прохладнее будет на востоке страны.
В субботу без осадков, туман. Ночью 1-4°C, прохладнее на востоке и на юге страны, днем 3-6°C.
В воскресенье возможны небольшие осадки, в основном дождь. Ночью 1-3°C, днем 2-4°C.