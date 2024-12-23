Синоптик: погода на Рождество будет приятной, в Европу придет циклон Гюнтер

„После ветреных выходных завтра Литва окажется в спокойной зоне циклона. Однако местами осадки все еще возможны, а на востоке страны выпадет даже снег. Со вторника с запада в Европу придет циклон Гюнтер, он принесет более спокойную погоду. Будет теплее, Литва будет разделена на более теплую западную и северную и холодную южную и восточную часть. Вслед за теплой погодой придут зимние туманы и мгла, небо будет мрачным и серым“, – рассказала о прогнозе на ближайшие дни синоптик.