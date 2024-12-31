Синоптик: погода на Новый год будет неспокойной - Джинетте II уже идет к Литве

„После сырой и промозглой ночи во вторник днем местами погода даст передохнуть и спокойно готовиться к празднику. Но циклон Джинетте II уже идет к Балтии и Литве. В начале новогодней ночи непогода и сильный ветер ожидаются только на западе, северо-западе, а с началом 2025 года охватит уже всю Литву, особенно достанется взморье. В праздничную ночь и днем погода будет экстремальной, оцените погодные условия, если вам надо куда-то ехать. В ночь на четверг в Литву придет еще один циклон, по-прежнему будет ветрено, особенно у моря. Днем ветер успокоится, но после обеда похолодает, а вечером пойдет снег, станет скользко. С пятницы циклоны успокоятся, но будет дуть сильный ветер, еще больше похолодает, будет идти снег, возможна метель. Условия на дорогах будут сложными. Что касается следующей недели, пока точной информации нет“, – писала синоптик.