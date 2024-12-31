Синоптик: погода на Новый год будет неспокойной - Джинетте II уже идет к Литве

„После сырой и промозглой ночи во вторник днем местами погода даст передохнуть и спокойно готовиться к празднику. Но циклон Джинетте II уже идет к Балтии и Литве. В начале новогодней ночи непогода и сильный ветер ожидаются только на западе, северо-западе, а с началом 2025 года охватит уже всю Литву, особенно достанется взморье. В праздничную ночь и днем погода будет экстремальной, оцените погодные условия, если вам надо куда-то ехать. В ночь на четверг в Литву придет еще один циклон, по-прежнему будет ветрено, особенно у моря. Днем ветер успокоится, но после обеда похолодает, а вечером пойдет снег, станет скользко. С пятницы циклоны успокоятся, но будет дуть сильный ветер, еще больше похолодает, будет идти снег, возможна метель. Условия на дорогах будут сложными. Что касается следующей недели, пока точной информации нет“, – писала синоптик.
Во вторник днем на западе и на юге порывы ветра составят 15-17 м/с, на севере 6-11 м/с. Ночью будет от 0 до 5°C, прохладнее будет на севере, теплее на юго-западе страны, днем будет 1-6°C, прохладнее на севере, северо-востоке страны.
В среду в начале ночи на западе будут идти дожди, после полуночи ожидаются более обильные смешанные осадки, утром осадки будут обильными, ожидается снег, мокрый снег, на западе - дождь с мокрым снегом, днем ожидаются осадки, в основном дождь, на северо-востоке и на востоке - дождь с мокрым снегом. Ожидается сильный ветер, который немного успокоится только к вечеру. Ночью от -1 до 2°C, холоднее будет на северо-востоке, там возможен гололед, у моря будет 3-5°C, днем 2-6°C, прохладнее будет на юго-востоке, на востоке страны, у моря 7°C тепла.
В четверг ночью и утром прогнозируют обильные осадки, в основном снег и мокрый снег, днем время от времени ожидаются осадки, будет идти мокрый снег и снег, вечером снег. По-прежнему ожидается сильный ветер - 9-14 м/с, у моря до 25 м/с, днем 7-12 м/с, порывы будут достигать 15-17 м/с, вечером ветер успокоится. Ночью будет от -2 до 3°C, теплее будет на юго-западе, на юге страны, днем от 0 до 3°C, прохладнее будет на востоке и северо-востоке страны.
В пятницу время от времени будет идти снег, только у моря возможен мокрый снег. Гололед. Будет дуть западный ветер 7-12 м/с, порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Ночью 1-5°C мороза, у моря от 0 до 2°C, днем от -2 до 1°C.
В субботу будет идти снег. Гололед. Ветер ночью южный, юго-западный 7-12 м/с, порывы 15 м/с, днем западный 6-11 м/с. Ночью 3-8°C мороза, у моря от 0 до 2°C, днем 1-5°C мороза.
В воскресенье будет идти снег. Ветер переменный 5-10 м/с. Ночью 6-11°C мороза, холоднее будет на севере страны, у моря от 0 до 2°C мороза, днем 1-6°C мороза, холоднее будет на севере страны.