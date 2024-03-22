Синоптик: ожидается неприятная погода

 
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ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas
Синоптик Витаутас Сакалаускас представил порталу Delfi новый прогноз. По его словам, в ближайшие дни погода будет дождливой.

Сакалаускас заметил, что в пятницу осадки возможны во многих районах.

"В пятницу над Литвой пройдет атмосферный фронт, поэтому будет сыро, во многих местах ожидаются осадки. Правда, дожди будут небольшими. Днем усилится западный ветер - до 7–12 м/с. Воздух прогреется до 5–10 градусов тепла", – сказал синоптик.

По его словам, в субботу также ожидается сырая погода.

"Ночью во многих районах, а днем местами пройдут дожди. Будет ветрено. Ночью будет 1-6 градусов тепла, а днем - 7–12 градусов выше нуля", – сказал Delfi Сакалаускас.

По его словам, в воскресенье будет немного прохладнее.

"Во многих районах пройдут дожди, но местами возможен и мокрый снег. И ночью и днем будет ветрено. Ночью будет 0–5, а днем 4–9 градусов тепла", – сказал синоптик.

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