Синоптик о зимней погоде: Литва скоро будет разделена на две части

По словам Э. Латвенайте, в воскресенье страны Балтии и Литва находились в самой холодной восточной своей части, а циклон Макс, двигавшийся на восток и северо-восток, зацепил нас своими атмосферными фронтальными облаками и местами присыпал снегом.

„В начале недели этот циклон охватит всю Скандинавию и страны Балтии, ветер временами будет немного сильнее, будет снегопад. Ночной морозец сохранится, особенно в северо-восточных и восточных регионах. Со среды, с приходом антициклона, мы снова увидим более сухую и спокойную погоду“, — предсказала она. По словам синоптика, небо будет чаще проясняться, поэтому ночью по-прежнему будет холодно, но дни станут немного теплее.