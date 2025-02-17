2025.02.17 15:56

Синоптик о зимней погоде: Литва скоро будет разделена на две части

 
ru.DELFI.lt
Į šalį vėl sugrįžo žiema
Į šalį vėl sugrįžo žiema
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Синоптик Эльвира Латвенайте написала в социальных сетях, что погоду последних дней определял антициклон под названием Финья I, II, III. По ее словам, он распространяется от Гренландии через западную Скандинавию до Центральной Европы и характеризуется холодной, сухой и тихой погодой.

По словам Э. Латвенайте, в воскресенье страны Балтии и Литва находились в самой холодной восточной своей части, а циклон Макс, двигавшийся на восток и северо-восток, зацепил нас своими атмосферными фронтальными облаками и местами присыпал снегом.

„В начале недели этот циклон охватит всю Скандинавию и страны Балтии, ветер временами будет немного сильнее, будет снегопад. Ночной морозец сохранится, особенно в северо-восточных и восточных регионах. Со среды, с приходом антициклона, мы снова увидим более сухую и спокойную погоду“, — предсказала она. По словам синоптика, небо будет чаще проясняться, поэтому ночью по-прежнему будет холодно, но дни станут немного теплее.

„В следующие выходные штормовые циклоны распространятся с северо-запада в сторону Северной Европы. Никаких серьезных штормов не будет, но будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. Значительно более теплый воздух будет поступать с юга и юго-запада, но не повсеместно, разделяя Литву на более теплую, западную часть и восточную часть, где по-прежнему будет царить зима, особенно ночью. Значительных осадков не будет или их вообще не будет“, — сказала она.

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