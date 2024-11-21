Синоптик о погоде: станет холодно, пойдет снег

„В четверг и в пятницу Литва будет в холодной и ветреной части циклона. Идет холодная погода полярных широт, станет холодно и промозгло, на смену смешанным осадкам придет снег, только у моря сохранится мокрый снег. В выходные будет холодно, особенно по ночам. Прогнозируют гололед. В субботу и в воскресенье ночью будет суше, ветер немного успокоится. С воскресенья придет еще один циклон, снова усилится ветер. После холодной ночи в понедельник днем потеплеет. На смену мокрому снегу придет дождь и гололед. Вторая половина недели будет еще прохладнее, но без отрицательных температур. Успокоится ветер, но сохранятся дожди и морось. Ноябрь простится мрачно“, – писала синоптик Эльвира Латвенайте.