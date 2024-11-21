Синоптик о погоде: станет холодно, пойдет снег

„В четверг и в пятницу Литва будет в холодной и ветреной части циклона. Идет холодная погода полярных широт, станет холодно и промозгло, на смену смешанным осадкам придет снег, только у моря сохранится мокрый снег. В выходные будет холодно, особенно по ночам. Прогнозируют гололед. В субботу и в воскресенье ночью будет суше, ветер немного успокоится. С воскресенья придет еще один циклон, снова усилится ветер. После холодной ночи в понедельник днем потеплеет. На смену мокрому снегу придет дождь и гололед. Вторая половина недели будет еще прохладнее, но без отрицательных температур. Успокоится ветер, но сохранятся дожди и морось. Ноябрь простится мрачно“, – писала синоптик Эльвира Латвенайте.
В четверг время от времени ожидаются осадки, утром и днем будет идти снег, у моря мокрый снег. На западе местами грозы. Ожидается гололед. Ночью -2-1°C, у моря 2-4°C, днем от 0 до 2°C, у моря 3-5°C.
В пятницу выпадет снег, ночью на западе осадки будут сильными, днем небольшой снег, только у моря будет идти мокрый снег. На западе по-прежнему местами возможны грозы. Прогнозируют гололед. Ночью будет от 0 до -4°C, у моря 1-3°C, днем от -1 до 2°C.
В субботу небольшой снег, гололед. Ночью минус 3-7°C, у моря от 0 до 2°C, днем от -2 до 1°C, у моря 2-4°C.
В воскресенье ночью и в начале дня без осадков, после обеда пойдет снег на море, вечером осадки будут более обильными, на западе будет скользко. Ночью ожидается 1-5°C мороза, у моря 2-4°C, днем от 0 до 3°C.
В понедельник ночью ожидаются обильные осадки, на смену снегу придет мокрый снег и дождь, будет скользко, днем небольшой дождь. Ночью будет от -2 до 2°C, холоднее будет на востоке, днем будет 4-7°C.
Во вторник пройдут небольшие дожди, осадки ожидаются в основном днем. Ночью 1-3°C, днем 5-8°C.
В среду ожидается небольшая морось, туманы. Ночью 2-5°C, у моря 6-7°C, днем будет 4-7°C, холоднее будет на востоке и на северо-востоке страны.
В четверг время от времени будут идти дожди, прогнозируют туманы. Ночью будет 2-4°C, днем 4-6°C.