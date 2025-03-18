Синоптик: на смену холодной погоде идет антициклон "Константина"

„Этот антициклон принесет сухую и спокойную погоду, правда, все еще будет холодно“, – сказала синоптик.

По ее словам, в ближайшие дни будет сыро и ветрено. Особенно во вторник в Литве ощутим влияние атмосферного фронта, поэтому ожидаются осадки.

Однако с четверга погода изменится. Циклоны ослабеют, придет антициклон „Константина“.

„Ветер успокоится, осадков уже не должно быть, с запада и юго-запада придет потепление. Днем будет приятно пригревать солнце, однако по ночам будет ниже нуля“, – прогнозирует Латвенайте.

Во вторник днем ожидаются небольшие смешанные осадки, в основном на северо-востоке и на востоке страны. Будет ветрено. Ночью 1-6°C мороза, у моря от 0 до 2°C тепла, днем 4-7°C тепла.