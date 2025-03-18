Синоптик: на смену холодной погоде идет антициклон "Константина"

„Этот антициклон принесет сухую и спокойную погоду, правда, все еще будет холодно“, – сказала синоптик.
По ее словам, в ближайшие дни будет сыро и ветрено. Особенно во вторник в Литве ощутим влияние атмосферного фронта, поэтому ожидаются осадки.
Однако с четверга погода изменится. Циклоны ослабеют, придет антициклон „Константина“.
„Ветер успокоится, осадков уже не должно быть, с запада и юго-запада придет потепление. Днем будет приятно пригревать солнце, однако по ночам будет ниже нуля“, – прогнозирует Латвенайте.
Во вторник днем ожидаются небольшие смешанные осадки, в основном на северо-востоке и на востоке страны. Будет ветрено. Ночью 1-6°C мороза, у моря от 0 до 2°C тепла, днем 4-7°C тепла.
В среду без особых осадков, ночью гололед, местами туман. Будет ветрено. Ночью 1-3°C мороза, у моря 1-3°C тепла, днем 5-9°C тепла, прохладнее будет у моря.
В четверг без осадков, ночью местами туман. Ветер успокоится. Ночью 1-4°C мороза, у моря 1-3°C тепла, днем 7-12°C тепла, прохладнее будет у моря.
В пятницу ночью без осадков, днем небольшие дожди возможны на юго-западе, на юге страны. Ночью от 2 мороза до 1°C тепла, у моря 2-4°C тепла, днем 8-13°C тепла, прохладнее будет у моря.
В субботу без осадков. Ночью от 3 градусов мороза до 1°C тепла, днем 11-15°C тепла.
В воскресенье без осадков. Ночью от 0 до 2°C тепла, днем 12-14°C тепла.
В понедельник ночью без осадков, днем время от времени возможны дожди. Усилится ветер. Ночью 2-6°C тепла, днем 9-14°C тепла.