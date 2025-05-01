2025.05.01 07:08

Синоптик: Литву накроет бурный циклон „Генри“

 
ru.DELFI.lt
Stiprus vėjas pajūryje
Stiprus vėjas pajūryje
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

В ночь на четверг погода будет ветреной и дождливой, зато днем ненадолго погода улучшится.

В четверг будет суше и спокойнее. Однако похолодает, поэтому на западе страны ночью возможны небольшие заморозки. Более серьезные заморозки возможны в пятницу ночью на востоке и юго-востоке Литвы, сообщает синоптик Эльвира Латвенайте.

С пятницы в Скандинавию и страны Балтии, включая Литву, придет циклон „Генри“. Он принесет дожди, местами с грозами.

В пятницу и в субботу станет теплее, однако с воскресенья снова похолодает, а с начала следующей недели станет еще прохладнее. Возможны заморозки не только на поверхности почвы, но и в воздухе..

В четверг ночью ожидаются осадки на северо-востоке страны, утром дожди могут пройти и на востоке, днем без осадков. Днем будет ветрено. Ночью 1-4°C, на западе заморозки от 0 до 2°C градусов мороза, днем 12-15°C, у моря 9-11°C.

В пятницу ночью без осадков, днем местами пройдут дожди, кое-где ливни с грозами. Будет ветрено. Ночью 1-4°C, на поверхности почвы на востоке и юго-востоке заморозки от 0 до 5°C мороза, днем 18-23°C, теплее будет на юге, на море 12-16°C.

В субботу ночью небольшие дожди в основном на востоке страны и на юго-востоке. Будет ветрено. Ночью 5-8°C, днем 14-17°C, на западе 10-13°C.

В воскресенье время от времени пройдут дожди, утром и днем более обильные, днем с грозами. Ветре немного успокоится. Ночью 3-7°C, днем 8-13°C.

В понедельник ночью без осадков, днем возможны небольшие осадки на севере страны. Ветер ослабеет. Ночью будет от 0 до 2°C градусов мороза, у моря 3-5°C, днем 7-12°C.

Во вторник без особых осадков. Ветер слабый ночью днем усилится до 6-11 м/с. Ночью от 2 мороза до 3°C тепла, днем 7-12°C.

В среду без осадков. Ночью 1-4°C, днем 10-14°C.

В четверг ночью без осадков, днем возможны небольшие дожди. Ночью 2-6°C, днем 12-16°C.

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