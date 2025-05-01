Синоптик: Литву накроет бурный циклон „Генри“

В четверг будет суше и спокойнее. Однако похолодает, поэтому на западе страны ночью возможны небольшие заморозки. Более серьезные заморозки возможны в пятницу ночью на востоке и юго-востоке Литвы, сообщает синоптик Эльвира Латвенайте.

С пятницы в Скандинавию и страны Балтии, включая Литву, придет циклон „Генри“. Он принесет дожди, местами с грозами.

В пятницу и в субботу станет теплее, однако с воскресенья снова похолодает, а с начала следующей недели станет еще прохладнее. Возможны заморозки не только на поверхности почвы, но и в воздухе..