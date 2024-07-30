Синоптик: кто хотел, тот знал о приближении бури уже в субботу

„Вся Литва скрыта под облаками циклона. Местами фиксировались катастрофические ливни (>80 мм/12 ч.), в других – стихийные и опасные. Порывы ветра достигали 20–25 м/с, местами до 26–28 м/с. Без электричества были 150 000–160 000 клиентов, ветер валил деревья, из-за ливней повысился уровень воды и т.д.“.
На сайте сказано, что у метеорологов работы сегодня было предостаточно:
„Работы могло быть и меньше, но почему-то распространили неверную информацию, будто о ненастье никто не информировал. Кто следит за этой страницей, еще в субботу мог видеть, что нам грозит. А в воскресенье с обеда появились и официальные предупреждения Литовской гидрометеорологической службы. Так что метеорологи предупреждали. Только на телефоны сообщения не поступили, и это уже проблема. Не все жители знают, что сами метеорологи такие сообщения не рассылают. У их под столом нет тайной кнопки, после нажатия на которую воют телефоны. Решение рассылать или нет сообщения не в руках метеорологов (а неплохо было бы, чтобы было)“.
На сайте сказано, что, кто хотел, уже в субботу видел информацию о приближении циклона.
„На самом деле, надо и самим интересоваться, не ждать, когда кто-то на телефон пришлет. Надо было самим уделить минуту-две и поискать информацию. Скорее всего, виной всему... воскресенье (а, может, пик отпусков). Если бы буря началась не в воскресенье, а в понедельник, то, наверное, все было бы в порядке. По крайней мере, сейчас так кажется“, – сказал метеоролог Гитис Валайка.