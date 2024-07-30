Синоптик: кто хотел, тот знал о приближении бури уже в субботу

„Работы могло быть и меньше, но почему-то распространили неверную информацию, будто о ненастье никто не информировал. Кто следит за этой страницей, еще в субботу мог видеть, что нам грозит. А в воскресенье с обеда появились и официальные предупреждения Литовской гидрометеорологической службы. Так что метеорологи предупреждали. Только на телефоны сообщения не поступили, и это уже проблема. Не все жители знают, что сами метеорологи такие сообщения не рассылают. У их под столом нет тайной кнопки, после нажатия на которую воют телефоны. Решение рассылать или нет сообщения не в руках метеорологов (а неплохо было бы, чтобы было)“.