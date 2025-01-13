Синоптик: циклон Чарли наконец-то уходит из Литвы, встречаем антициклон Беату

„Завтра Литву покинет влажный и ветреный циклон Чарли. В понедельник более сухую и спокойную погоду с холодами принесет антициклон Беата. Но придет он ненадолго. Уже во вторник ночью над Скандинавией и Балтией установится циклон Дамьян I (а на севере своей очереди будет ждать Дамьян II). Усилится западный ветер, ожидаются смешанные осадки, немного потеплеет. Будет идти дождь при минусовой температуре, ожидается морось. Во вторник будет мрачно и скользко. Поэтому лучше отложить ненужные поездки. Спокойнее и суше будет в среду, а в четверг придет еще один циклон, но осадков будет немного, ветер лишь немного усилится, потеплеет, придут туманы и тепло. С пятницы и в начале следующей недели возможно особых осадков не ожидается, будет выше 0, по ночам до 0°C. Будет мрачно и туманно. Позже немного похолодает, небо станет светлее“, – пишет Латвенайте.