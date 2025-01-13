Синоптик: циклон Чарли наконец-то уходит из Литвы, встречаем антициклон Беату

„Завтра Литву покинет влажный и ветреный циклон Чарли. В понедельник более сухую и спокойную погоду с холодами принесет антициклон Беата. Но придет он ненадолго. Уже во вторник ночью над Скандинавией и Балтией установится циклон Дамьян I (а на севере своей очереди будет ждать Дамьян II). Усилится западный ветер, ожидаются смешанные осадки, немного потеплеет. Будет идти дождь при минусовой температуре, ожидается морось. Во вторник будет мрачно и скользко. Поэтому лучше отложить ненужные поездки. Спокойнее и суше будет в среду, а в четверг придет еще один циклон, но осадков будет немного, ветер лишь немного усилится, потеплеет, придут туманы и тепло. С пятницы и в начале следующей недели возможно особых осадков не ожидается, будет выше 0, по ночам до 0°C. Будет мрачно и туманно. Позже немного похолодает, небо станет светлее“, – пишет Латвенайте.
В понедельник ночью 5-8°C градусов мороза, у моря от 0 до -3°C, днем от -2 до 2°C, у моря плюс 3-4°C.
Во вторник ночью небольшие осадки - мокрый снег, снег, у моря дождь, днем осадки будут обильнее, будет идти дождь, но вечером на востоке и на юге страны мокрый снег и снег. Ночью гололед, утром и днем дождь при минусовой температуре. Будет ветрено. Ночью от 0 до -4°C, на западе 1-3°C, днем от -1 до 3°C.
В среду ночью ожидаются небольшие осадки, в основном будет идти дождь, днем без дождя, ожидается туман. Ночью от -1 до 1°C, днем 1-5°C, теплее будет у моря.
В четверг небольшая морось, туман. Ночью от 0 до 2°C, днем 2-6°C.
В пятницу без особых осадков, туман. Ночью 2-4°C, днем 4-6°C.
В субботу без осадков, серо. Ночью от 0 до 3°C, днем 4-6°C.
В воскресенье без особых осадков, ночью и утром туманы. Ночью от -1 до 2°C, днем 3-5°C.