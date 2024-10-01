Симптомы COVID-19 в этом году изменились: врач рассказала, на что жалуются люди старшего возраста

Часто люди жалуются на головные боли. Температура бывает разной: чаще 38, иногда не бывает температуры, бывают только легкие симптомы простуды и положительный тест на ковид. Но бывают головные боли, боли в спине. И еще у людей часто бывает тошнота, рвота и понос. У одного члена семьи понос может быть один день, а у другого -4“, – рассказала Дудене.