Сильный ветер в Литве: пожарные за сутки выезжали 47 раз

„Наибольшее количество вызовов зафиксировано в Таурагском уезде — 14, и в Каунасском уезде — 9“, — сообщил специалист.

Сотрудники службы в основном занимались устранением последствий непогоды — убирали поваленные деревья и крупные ветки с проезжей части. По данным Департамента пожарной безопасности и спасания, сообщений о пострадавших не поступало.

Согласно информации Литовской гидрометеорологической службы, в субботу порывы ветра достигали 15–20 м/с, в Расейняе — до 21 м/с, а в Венте — до 23 м/с.