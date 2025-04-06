2025.04.06 11:13

Сильный ветер в Литве: пожарные за сутки выезжали 47 раз

 
Elta
Мигле Мисуне
ru.DELFI.lt
Архив
Архив
ФОТО: ESO

Как сообщил дежурный специалист отдела координации ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасания, больше всего вызовов поступило из Таурагского и Каунасского уездов.

„Наибольшее количество вызовов зафиксировано в Таурагском уезде — 14, и в Каунасском уезде — 9“, — сообщил специалист.

Сотрудники службы в основном занимались устранением последствий непогоды — убирали поваленные деревья и крупные ветки с проезжей части. По данным Департамента пожарной безопасности и спасания, сообщений о пострадавших не поступало.

Согласно информации Литовской гидрометеорологической службы, в субботу порывы ветра достигали 15–20 м/с, в Расейняе — до 21 м/с, а в Венте — до 23 м/с.

В воскресенье существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, 9–14 м/с, местами порывы могут достигать 15–18 м/с. Максимальная температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла.

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