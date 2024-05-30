Сильный ливень затопил улицы Клайпеды

За несколько минут выпало огромное количество осадков, были затоплены улицы и дороги – на них стояла вода. Правда, о таких улицах, по которым пока нельзя проехать, не сообщается. Были улицы, по которым водители не ехали, ждали, когда вода уйдет в дождевую канализацию.
Особенно пострадал Старый город Клайпеды, дождь затопил улицы. В некоторых местах уровень воды доходил до середины икры.
Синоптики информировали, что ливни во многих районах Литвы ожидаются и в пятницу.
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