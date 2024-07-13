Сильный дождь в Каунасе смыл конструкции виадука, поддерживающие мост

„Мост через Неман, от Марвеле по направлению к торговому центру Mega. О том, что такое могло произойти, сообщалось еще три дня назад, человек пришел, постоял, сфотографировал и ушел. Результат очевиден. Все колодцы засыпаны песком, все затоплено, чтобы войти в дом, нужны сапоги. Кому бы не позвонил, все отсылают от одного к другому, всем безразлично. Вот и этот мост будет закрыт, если дождь продолжится и все смоет“, - написал Паулюс из Каунаса.
Как видно на видео, склон, поддерживающий конструкции моста, разрушился и появились ямы. Выехавший на место журналист Kas vyksta Kaune рассказал, что значительная часть склона была размыта, а также отсутствовала труба дождевого стока, которая, возможно, не выдержала слишком большого количества воды. Визуально серьезных повреждений виадук не имеет, поэтому движение по нему разрешено.
Как сообщила новостному порталу Kas vyksta Kaune руководитель отдела коммуникаций компании Via Lietuva Йолита Орентайте, после обращения портала Kas vyksta Kaune, информация была передана в компанию Kelių priežiūra и ответственные сотрудники компании выехали оценить ситуацию. „После первичного осмотра было установлено, что из-за чрезвычайно большого количества осадков была повреждена труба дождевой канализации под мостом. Данное нарушение не представляет угрозы безопасности движения и состоянию мостовой инфраструктуры. По итогам данного мероприятия специалисты, ответственные за данное происшествие, сегодня проведут профилактические работы по восстановлению системы дождевой канализации, что, надеемся, поможет стабилизировать сложившуюся ситуацию в связи со скоплением дождевой воды под мостом. Если эти работы не помогут стабилизировать ситуацию, мы гарантируем, что будут предприняты и другие необходимые шаги“, - заверила Ориентайте.
Утром было сообщено о ливне
Утром гидрометеорологическая служба Литвы сообщила о приближении к Каунасу сильного ливня. В субботу ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, во многих местах ожидаются грозы. Кое-где выпадет град. Ветер меняющегося направления, 8-13 м/с, во время грозы местами порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха 24-29 градусов, местами в юго-восточных районах 30-33 градуса.
В воскресенье местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно западный, 6-11 м/с. Температура ночью 13-18 градусов, днем 21-26 градусов. В понедельник местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер ночью слабый, днем переменного направления, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17 градусов, днем 25-30 градусов. Согласно регулярно обновляемым данным „Оператора распределения энергии“ (ESO), из-за сильного дождя и ветра в Литве в субботу более 5 тыс. жителей остались без электричества,