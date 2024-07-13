Сильный дождь в Каунасе смыл конструкции моста, поддерживающие виадук

„Мост через Нямунас, от Марвеле по направлению к торговому центру Mega. О том, что такое могло произойти, сообщалось еще три дня назад, человек пришел, постоял, сфотографировал и ушел. Результат очевиден. Все колодцы засыпаны песком, все затоплено, чтобы войти в дом, нужны сапоги. Кому бы не позвонил, все отсылают от одного к другому, всем безразлично. Вот и этот мост будет закрыт, если дождь продолжится и все смоет“, - написал Паулюс из Каунаса.