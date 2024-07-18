2024.07.18 06:52

Сильная жара ненадолго покидает Литву

 
ru.DELFI.lt
Alinantis karštis sostinėje
Alinantis karštis sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг прогнозируют спокойную погоду. Зона относительно высокого давления обусловит отсутствие сильных осадков и гроз, однако днем местами пройдут небольшие дожди.

Ожидается переменная облачность, поэтому сильного зноя не будет. Воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.

В пятницу ночью будет ясно, только с вечера в восточных районах задержатся облака, но их будет немного. Ночью будет 12–17 градусов тепла.

В пятницу днем ожидается невысокая облачность, в большинстве районов без осадков, однако на севере Литвы местами возможны небольшие дожди. Днем облака не будут закрывать солнце, однако сильной жары не будет. Воздух прогреется до 22–27 градусов, а на взморье будет всего 20 градусов тепла.

В выходные в большинстве районов пройдут небольшие кратковременные дожди. Жара до 30 градусов ненадолго покинет Литву. И ночью и днем будет такая же температура, как в пятницу.

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