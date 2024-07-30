Сильная буря нанесла большой ущерб: сотни вызовов, на этой неделе вильнюсцев просят не ездить на кладбища

„Всю ночь пожарные-спасатели работали и устраняли последствия вчерашней бури, экипажи работают и сейчас“, – сказал представитель пожарных-спасателей Конрадас Лекис 30 июля утром.

Из Утенского округа было 54 сообщения, из Алитусского – 53, из Клайпедского – 40, из Мариямпольского – 31, из Таурагского – 22, из Тельшяйского – 12.

Больше всего вызовов было в Каунасском округе – 272, в Шяуляйском округе – 255, в Вильнюсском округе – 116, в Паневежском округе – 109.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, с 6 ч. в понедельник и до 6 ч. во вторник пожарные-спасатели 964 раза выезжали для удаления с проезжей части деревьев и сучьев.

За минувшие сутки пожарные спасатели выезжали на удаление поваленных деревьев 900 раз.

По словам Лубе, кладбищам нанесен и другой ущерб: повалены памятники, ограждения, повреждены насаждения, пострадала и инфраструктура - дорожки, заборы.

„По нашим подсчетам, повалено больше 100 деревьев разных размеров на разных вильнюсских кладбищах. Самый большой ущерб нанесен в Вильнюсе“, – сказала она.

Директор компании Ecoservis Диана Лубе в понедельник сказала LNK, что самый большой ущерб нанесен на вильнюсских кладбищах.

Сейчас жителей призывают воздержаться от посещения кладбищ, пока не устранены последствия бури.

Буря нанесла немалый ущерб в Литве. Без электричества во вторник утром оставалось еще больше 100 000 потребителей, нанесен большой ущерб имуществу людей, погибла женщина.

С воскресного вечера, когда началась буря , поступило больше 1200 сообщений о поваленных бурей деревьев.

„Последствия бури ужасные. До сих пор такого не было“, – сказала Лубе.

По этой причине жителей просят несколько дней не ездить на кладбища в Вильнюсе.

„Мой совет – на этой неделе воздержаться от посещения могил. Есть опасные деревья, которые склонились, нам нужно время для их устранения.

На этой неделе воздержитесь от поездок, со следующей недели поезжайте“, – сказала Лубе.

По ее словам, не только поваленные деревья, но еще не сорвавшиеся, но надломленные сучья представляют опасность.

„Деревья, находящиеся в критическом состоянии. Например, накренившиеся. Если мы ничего не будем делать, они упадут. Поэтому сейчас ходить на кладбища опасно.