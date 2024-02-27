Шяуляй столкнулся со старой проблемой: не знает, как перезахоронить останки советских военных

Опрос был проведен три месяца назад. В нем участвовала 1500 горожан.

Правда, и после проведения опроса немногое изменилось, кладбище советских воинов осталось на прежнем месте.

Мэр Шяуляй Артурас Висоцкас сказал, что перезахоронить останки не позволяет закон о перезахоронении и культурных ценностях. Поэтому пока не появятся новые законы, муниципалитет ничего делать не будет.

Якобы муниципалитет не может решать вопрос переноса останков, поскольку все кладбище является охраняемым объектом, культурной ценностью.

"Если бы вопрос был связан с местом захоронения, возможно, мы могли бы решать этот вопрос. Но закон запрещает упразднять кладбище, которое включено в реестр культурных ценностей", – сказала советник мэра Виргиния МИцкавичене.

"Мне грозило бы уголовное дело, если бы я проделал работу без законных на то оснований", – заверил Висоцкас.