Шяуляй принимает Балтийский чемпионат лучших пожарных-спасателей

Олимпийский день, крупнейший спортивно-развлекательный праздник в Литве, вернется в Город Солнца в 2024 году, в символический год столетия Олимпийского движения в Литве.

Традиционно участники Олимпийского дня смогут попробовать себя в самых разных видах спорта и развлечений, встретиться и пообщаться с самыми известными спортсменами Литвы и выиграть призы. Будет проведено более 100 бесплатных мероприятий, так что каждый найдет себе занятие по душе.

В чемпионате «Лучший пожарный Балтии» примут участие не только сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы Литвы, но и пожарные и добровольцы из других стран, таких как Латвия, Эстония и Украина.