Шяуляй принимает Балтийский чемпионат лучших пожарных-спасателей

Олимпийский день, крупнейший спортивно-развлекательный праздник в Литве, вернется в Город Солнца в 2024 году, в символический год столетия Олимпийского движения в Литве.
Традиционно участники Олимпийского дня смогут попробовать себя в самых разных видах спорта и развлечений, встретиться и пообщаться с самыми известными спортсменами Литвы и выиграть призы. Будет проведено более 100 бесплатных мероприятий, так что каждый найдет себе занятие по душе.
В чемпионате «Лучший пожарный Балтии» примут участие не только сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы Литвы, но и пожарные и добровольцы из других стран, таких как Латвия, Эстония и Украина.
Целью чемпионата является совершенствование профессиональных и практических навыков, физической подготовки и укрепление сотрудничества между пожарными, карьерными государственными служащими и работниками по трудовым договорам, добровольными пожарными, участвующими в тушении пожаров.
Пожарным, участвующим в чемпионате, предстоит пронести 20-килограммовую связку рукава на четвертый этаж здания. Там же, на четвертом этаже здания, с 15-килограммовым снаряжением и дыхательным аппаратом, протянуть вручную веревку и шланги, затем - спуститься по лестнице на гидравлическое устройство, заправить его, втащить пожарный шланг и сбить мишень струей воды. А после этого пронести 30 метров предполагаемую жертву весом 80 кг.
Цель чемпионата - выявить сильнейших пожарных страны, которые будут отобраны в сборную Литвы (5 сильнейших мужчин, одна женщина и один мужчина в возрастной категории старше 40 лет). Также будут выявлены сильнейшие пожарные в странах Балтии. Также будут награждены сильнейшие пожарные и команды из каждого пожарно-спасательного департамента.
7 июня пройдут индивидуальные соревнования и отборочная командная эстафета. 8 июня состоятся финалы парных соревнований и командной эстафеты, после чего пройдет церемония награждения.
Начало соревнований в 10 утра 7 июня и в 10 утра 8 июня.