2024.06.07 11:01

Шяуляй принимает Балтийский чемпионат лучших пожарных-спасателей

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

7-8 июня в Шяуляе, на берегу озера Талкша (Шяуляй, улица Френкелю, 17), пройдет Балтийский чемпионат сильнейших пожарных-спасателей. Чемпионат является частью Олимпийского дня, который пройдет в Шяуляе 8 июня.

Олимпийский день, крупнейший спортивно-развлекательный праздник в Литве, вернется в Город Солнца в 2024 году, в символический год столетия Олимпийского движения в Литве.

Традиционно участники Олимпийского дня смогут попробовать себя в самых разных видах спорта и развлечений, встретиться и пообщаться с самыми известными спортсменами Литвы и выиграть призы. Будет проведено более 100 бесплатных мероприятий, так что каждый найдет себе занятие по душе.

В чемпионате «Лучший пожарный Балтии» примут участие не только сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы Литвы, но и пожарные и добровольцы из других стран, таких как Латвия, Эстония и Украина.

Целью чемпионата является совершенствование профессиональных и практических навыков, физической подготовки и укрепление сотрудничества между пожарными, карьерными государственными служащими и работниками по трудовым договорам, добровольными пожарными, участвующими в тушении пожаров.

Пожарным, участвующим в чемпионате, предстоит пронести 20-килограммовую связку рукава на четвертый этаж здания. Там же, на четвертом этаже здания, с 15-килограммовым снаряжением и дыхательным аппаратом, протянуть вручную веревку и шланги, затем - спуститься по лестнице на гидравлическое устройство, заправить его, втащить пожарный шланг и сбить мишень струей воды. А после этого пронести 30 метров предполагаемую жертву весом 80 кг.

Цель чемпионата - выявить сильнейших пожарных страны, которые будут отобраны в сборную Литвы (5 сильнейших мужчин, одна женщина и один мужчина в возрастной категории старше 40 лет). Также будут выявлены сильнейшие пожарные в странах Балтии. Также будут награждены сильнейшие пожарные и команды из каждого пожарно-спасательного департамента.

7 июня пройдут индивидуальные соревнования и отборочная командная эстафета. 8 июня состоятся финалы парных соревнований и командной эстафеты, после чего пройдет церемония награждения.

Начало соревнований в 10 утра 7 июня и в 10 утра 8 июня.

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