Шяуляй, Клайпеда и Паневежис не торопятся заканчивать отопительный сезон, Каунас еще не принял решения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

После того как Вильнюс объявил об окончании отопительного сезона, Шяуляй, Клайпеда и Паневежис планируют продолжить отапливать дома жителей и государственные учреждения на этой неделе, а город Каунас еще не принял решения.

Как сообщил агентству Elta директор администрации Клайпедского городского самоуправления Андрюс Жукас, торопиться с завершением отопительного сезона не стоит из-за прогнозируемого синоптиками похолодания на следующей неделе.

"Окончание отопительного сезона муниципалитет определяет для подконтрольных ему учреждений. Остальные потребители тепла, в том числе жильцы многоквартирных жилых домов, могут большинством голосов принять решение об окончании отопления своих зданий – оно не обязательно должно совпадать с окончанием отопительного сезона, установленным муниципалитетом", – говорит А. Жукас в ответе муниципалитета.

По словам представителя Паневежского самоуправления Арвидаса Шатаса, город также не планирует завершить отопительный сезон на этой неделе.

"Будем следить за прогнозами Гидрометслужбы и на их основе примем соответствующие решения", – говорит он.

"Поскольку прогноз погоды показывает потепление только на этой неделе, а на следующей неделе снова будет прохладно и дождливо, отопление в муниципальных учреждениях на этой неделе не будет отключено", – говорится в комментарии представителя Шяуляйского самоуправления Эгле Бружене.

По словам представителя Каунасского самоуправления Каролины Сакалаускене, второй по величине город Литвы еще не принял решение о завершении отопительного сезона.

"Мы уделяем внимание долгосрочным прогнозам погоды. Однодневное потепление погоды на решение не влияет", – подчеркивает она, добавив, что жильцы, желающие завершить отопительный сезон раньше, могут обратиться к администратору своего многоквартирного дома.
Отопление жильцам многоквартирного дома будет отключено с одобрения большинства жильцов дома.

Вильнюс во вторник объявил о завершении отопительного сезона.

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