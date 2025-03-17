Швенченене попросит суд разрешение на поездку в Москву на День победы

Швенченене назначена мера пресечения - у нее изъяты документы, поэтому суд должен решить, вернуть ли ей на время документы. Я готовлю документы, но это не значит, что трусливые служащие меня выпустят. У меня нет паспорта, мне надо сделать визу. Я очень рада, что получила приглашение, я этого хотела. Мне прислала приглашение российская организация. Есть организация, объединяющая 16 стран, мы являемся ее членами. Я сюда вернусь, ведь здесь останется моя дочь, это моя страна. Я думаю, что этот фарс с судом закончится – смешно судить человека за мнение“, – сказала в Вильнюсском окружном суде Швенченене.