2025.01.02 13:17

Штраф получил продавец нелегального чучела каймана

 
ru.DELFI.lt
Krokodilinio kaimano iškamša
Krokodilinio kaimano iškamša
ФОТО: AAD

В декабре 2024 года инспекторы Департамента охраны окружающей среды провели рейд на Ретавском рынке и установили случай нелегальной торговли – продавали чучело каймана, сообщается в пресс-релизе.

Подобные рейды проводят, чтобы пресечь торговлю животными охраняемых видов, их чучелами и частями, изделиями из их кожи и т.д.

Во время рынка в одной точке, где предлагались антикварные товары, было замечено чучело крокодилового каймана (Caiman crocodilus), его продавали за 60 евро. Все виды крокодилов находятся под охраной, а крокодиловый кайман включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). В целях защиты видов из этой конвенции торговля ими, их частями и изделиями из их кожи жестко регламентирована.

У торговца не было никаких документов, разрешающих продажу чучела, поэтому ему грозит штраф в размере 500-3800 евро и конфискация чучела.

В 2024 году в Литве было установлено 10 случаев нелегальной торговли чучелами диких животных: крокодилового каймана, ястреба-перепелятника, ушастой совы, мадагаскарской клювогрудой черепахи, животного из отряда приматов, обыкновенного тюленя, канюка, ястреба-тетеревятника и рябинника.

Инспекторы рекомендуют покупателям таких товаров проверять, входит ли животное в список охраняемых видов.

Торговцы нередко утверждают, что не требуются никакие документы на продажу чучел диких животных, но это не так. Покупателю важно проделать следующую работу:

  • Проверить, является ли вид охраняемым (на сайте speciesplus.net),

  • Ознакомиться со списком правил использования диких животных и растений, грибов;

  • Если есть вопросы, проконсультироваться с инспекторами охраны дикой природы по номеру +370 700 02022 или эл. почте konsultacijos@aad.am.lt;

  • О случаях нелегальной торговли можно информировать о номеру 112.Фото или видео присылать на почту info@aad.am.lt.

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