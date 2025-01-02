Штраф получил продавец нелегального чучела каймана

Подобные рейды проводят, чтобы пресечь торговлю животными охраняемых видов, их чучелами и частями, изделиями из их кожи и т.д.
Во время рынка в одной точке, где предлагались антикварные товары, было замечено чучело крокодилового каймана (Caiman crocodilus), его продавали за 60 евро. Все виды крокодилов находятся под охраной, а крокодиловый кайман включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). В целях защиты видов из этой конвенции торговля ими, их частями и изделиями из их кожи жестко регламентирована.
У торговца не было никаких документов, разрешающих продажу чучела, поэтому ему грозит штраф в размере 500-3800 евро и конфискация чучела.
В 2024 году в Литве было установлено 10 случаев нелегальной торговли чучелами диких животных: крокодилового каймана, ястреба-перепелятника, ушастой совы, мадагаскарской клювогрудой черепахи, животного из отряда приматов, обыкновенного тюленя, канюка, ястреба-тетеревятника и рябинника.
Инспекторы рекомендуют покупателям таких товаров проверять, входит ли животное в список охраняемых видов.
Торговцы нередко утверждают, что не требуются никакие документы на продажу чучел диких животных, но это не так. Покупателю важно проделать следующую работу:
Проверить, является ли вид охраняемым (на сайте speciesplus.net),
Ознакомиться со списком правил использования диких животных и растений, грибов;
Если есть вопросы, проконсультироваться с инспекторами охраны дикой природы по номеру +370 700 02022 или эл. почте konsultacijos@aad.am.lt;
О случаях нелегальной торговли можно информировать о номеру 112.Фото или видео присылать на почту info@aad.am.lt.