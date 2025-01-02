Штраф получил продавец нелегального чучела каймана

Во время рынка в одной точке, где предлагались антикварные товары, было замечено чучело крокодилового каймана (Caiman crocodilus), его продавали за 60 евро. Все виды крокодилов находятся под охраной, а крокодиловый кайман включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). В целях защиты видов из этой конвенции торговля ими, их частями и изделиями из их кожи жестко регламентирована.