Шокирующие результаты опроса школьников Литвы: психоактивные вещества употребляют даже пятиклассники

По ее словам, в администрацию школы звонят жители соседних домов, которые жалуются, что дети курят у них под окнами.

„Наверное не было ни одного поколения, в котором не было людей, которые прятались за углом, чтобы выкурить предложенную старшим другом сигарету. Подростковый возраст - то время, когда важно стать своим в компании и вместе искать себя. Самое ужасное, что на смену традиционным сигаретам сейчас приходят вейпы с ароматом конфет или фруктов, они убивают наших детей“, – сказала социальный педагог.

Социальный педагог одной паневежской гимназии сказала, что традиционные превентивные меры по борьбе с курением уже давно не работают.

Школьники не курят около школы, чтобы у них не отобрали вейпы.

Социальный педагог сказала, что бывают и такие случаи, когда дети курили в школьных туалетах. Это единственное место в школе, где нет видеокамер.

„В прошлом году пришлось даже скорую вызывать, один школьник после курения потерял сознание“, – сказала педагог.

Самое страшное, по ее словам, что в большинстве случаев родители не только знают об увлечениях детей, но и покупают им вейпы и жидкость для их пополнения, чтобы знать, что дети курят.