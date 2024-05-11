Шок в Мальмё: представителя Нидерландов отстранили от участия в финале "Евровидения"

Шведская полиция расследовала жалобу члена одной из команд продюсеров в связи с инцидентом после второго полуфинала в четверг. Пока проходит юридический процесс, исполнитель не может участвовать в конкурсе. Мы хотим уточнить, что в отличие от того, что пишут некоторые СМИ и о чем гадают в социальных сетях, этот инцидент не был связан с другими исполнителями или членами делегаций. Мы соблюдаем политику, не допускающую недолжного поведения на нашем мероприятии и обязались обеспечить безопасное рабочее окружение для всех работников конкурса. С учетом этого, поведение Йоста Кляйна в отношении члена команды считается нарушением правил конкурса.