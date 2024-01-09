Школы приглашаются организовывать пробный экзамен по математике

Напоминаем, что абитуриенты, претендующие на места в государственных и негосударственных высших учебных заведениях, должны будут сдать 3 государственных экзамена на аттестат зрелости: по литовскому языку и литературе, по математике (не касается абитуриентов-художников), а также — экзамену по выбору. Если же выпускник хочет только получить аттестат зрелости, но не собирается поступать в высшее учебное заведение, то ему надо будет сдать 2 (школьных) экзамена: обязательный экзамен по литовскому языку и литературе и еще один предметный экзамен либо подготовить выпускную письменную работу.

У выпускников этого года еще есть время до 15 января, чтобы выбрать, какие именно экзамены на аттестат зрелости они будут сдавать.