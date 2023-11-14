Шимоните об Илзе Лиепе: человека, живущего пропагандой, не должен украшать литовский паспорт

"Мне кажется, что вопрос о том, может ли человека, имеющего наш паспорт, который был получен не по рождению, а просто по другим причинам, действительно украшать этот паспорт, может ли он им пользоваться и, возможно, получать определенные привилегии в мире — учитывая, что паспорт Литовской Республики считается ценным паспортом, хорошим паспортом, в международном контексте — и в то же время он может высказывать какие-то мысли или совершать какие-то действия, которые, на самом деле, наверное, не соответствуют не только официальной линии государственных институтов Литвы, потому что мы живем в демократической стране, но и, скорее всего, отношению всего общества к тому, что происходит в Украине", — сказала премьер-министр журналистам во вторник.