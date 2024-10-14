2024.10.14 07:02

Шесть скульптур в Вильнюсе были украшены розовыми шарфиками

 
ru.DELFI.lt
Rožinis šalikas
Rožinis šalikas
ФОТО: madeinvilnius.lt

Октябрь - месяц борьбы с раком груди, поэтому самое время обратить внимание на профилактику и лечение этого заболевания. Международная вильнюсская ассоциация женщин (IWAV) уже 17-й год подряд осуществляет инициативу „Распусти свой цветок мечта“ и с помощью необычных способов информирует об этой болезни, пишет портал madeinvilnius.lt.

В рамках инициативы с 11 по 13 октября розовые шарфики можно было увидеть на шести известных скульптурах столицы: памятнике писателю Жемайте, ужупском ангеле, на памятнике Барборе Радвилайте, на кошке в сквере им. Юрги Иванаускайте, на братьях Вилейшисах на ул. Т.Косцюшкос и на скульптуре Фрэнку Заппе. Розовые шарфики – символ борьбы с раком груди. В инициативе участвовала община школы British School of Vilnius.

В Литве ежегодно диагностируют 1700 случаев рака груди, больше 500 женщин умирают от этой болезни.

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