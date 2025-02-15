Щетка, вакса, гуталин: как ухаживать за обувью зимой, чтобы она служила дольше и лучше

Гладкая кожа: не мыть, а протирать

Кожаная обувь гораздо практичнее замшевой, но это не означает, что за ней надо меньше ухаживать. Здесь также необходимо соблюдать все три этапа: очистку, питание и защиту. В отличие от ворсовой, гладкую кожу можно подвергать контакту с водой в процессе очищения: но здесь имеется ввиду не мытье под струей воды, а использование специальных влажных салфеток. Также можно воспользоваться специальной пеной для мытья обуви. После очищения кожи от грязи и пыли нужно нанести питающий крем. В его состав должны входить натуральные масла и воски. Благодаря им кожа не потрескается и сохранит гладкий внешний вид. И завершающий этап — защита.