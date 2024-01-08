Сгоревший многоквартирный привлекает любопытных, соседи рассказали, что не дает им покоя

Напомним, что взрыв и пожар в 5-этажном доме произошли 2 января. Погибли два человека, четверо были доставлены в больницу.
Любопытные приезжают поглазеть на место трагедии группами, как в музей. При этом жители соседних домов, если у них есть такая возможность, переезжают в другое место.
"Мы с ребенком тоже уехали к маме, страшно. Уже несколько дней приезжают люди и смотрят, ужасно", – сказала журналистам жительница соседнего дома.
Местные жители пребывают в неизвестности. После того как потушили пожар, они обеспокоились уровнем загрязнения воздуха и окружающей среды.
"Наш балкон и окна спальни выходят на этот дом. Во время взрыва нас не было дома, но было открыто окно на балконе. К нам придут с проверкой, пока ничего подробно не знаю.
У нас маленький ребенок, я думаю, надо все проверить. Может, это паранойя, но бывает першение в горле. Лучше подстраховаться", – сказала женщина.
Соседний детский сад после пожара был закрыт. В нем проводят проверки. Пару дней после пожара он работал, но потом были получены результаты анализов, и с пятницы детей в саду уже не было. Несколько детей, возможно, заболели после взрыва.
"В одной группе детей было наполовину меньше, чем накануне. Дети жаловались на головную боль, боль в животе", – сказала заведующая детского сада Рита Бразаускене.
Национальный центр общественного здравоохранения оценил ситуацию так: допустимая концентрация опасных веществ превышена незначительно, но большой опасности это не представляет.
В минувшие выходные в помещении детского сада проводили уборку, чистили вентиляционные отверстия, провели дезинфекцию.
Сейчас есть опасность разрушения здания из-за сильного мороза, снега, замерзшей в доме воды. Судьба дома будет решаться на этой неделе.