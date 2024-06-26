Сезон гриля может принести неприятности – ограничения ждут и жителей частных домов

В соответствии с правилами, мангалы, грили, коптильни, бытовые плиты и прочие источники огня, для которых используют твердое топливо , можно ставить на расстоянии не меньше 6 м от построек. Если используются приспособления на газе, тогда они могут находиться ближе к дому. Эти правила распространяются и на частные дома.
На балконах, террасах квартир и в других открытых местах нельзя ставить мангалы (можно использовать только специальные приспособления для таких мест).
Рядом с домами нельзя жечь костры. В Вильнюсе костры можно жечь только в специальных местах. Костер можно разжигать не ближе чем в 30 м от построек.
За несоблюдение этих требований грозит штраф в размере 20-140 евро, иногда до 600 евро (за повторное нарушение).
После окончания процесса приготовления пищи важно потушить огонь или подождать, когда угли остынут.