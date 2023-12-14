Сейм узаконил использование ночных прицелов на охоте

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
Парламентарии решили, что с мая следующего года охотники смогут пользоваться прицелами ночного видения.

За поправки к закону проголосовали 69 парламентариев, против — трое, один член Сейма воздержался. Большинство политиков, выступавших против закона, не участвовали в голосовании.

Правда, Сейму еще предстоит принять решение по сопутствующим проектам пакета закона.

Инициаторы противоречиво оцениваемого закона предлагали узаконить приборы ночного видения для охоты, но призвали к четкому регулированию и ограничениям при использовании. Проект предусматривает использование ночных прицелов для охоты на кабанов, лис, енотовидных собак, енотов-полоскунов, американских норок, нутрий и ондатр.

Также планируется дополнить список запрещенных для охоты инструментов и снаряжения: луками и другим оружием с тетивой, а также собаками бойцовых и агрессивных пород.

После того как парламентарии приняли решение, его еще должен будет подписать президент.

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