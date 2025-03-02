Сейм требует изменений: продление ВНЖ украинцам должно быть проще

„Обращающиеся заявили, что из-за отсутствия действующего биометрического паспорта Департамент миграции отказывался принимать заявления на получение разрешения на временное проживание или рассмотрение таких заявлений приостанавливалось „до подачи недостающих документов“, — говорится в заявлении комитета Сейма по права человека.

Ранее Литовский Красный Крест сообщил комитету, что в последнее время все больше получателей временной защиты из Украины обращаются в организацию за юридической консультацией и помощью. По информации Литовского Красного Креста, Департамент миграции не принимает заявления на выдачу или замену временного вида на жительство в Литве на основании временной защиты, мотивируя такое решение отсутствием действующего биометрического паспорта гражданина Украины.

„Это потенциально создает ситуацию, когда многие получатели временной защиты, пользующиеся временной защитой, останутся без действительных видов на жительство и столкнутся с препятствиями в реализации своих прав — формально их пребывание в Литве станет незаконным, этим лицам грозит потеря разрешения на работу, потеря социальной поддержки и услуг и, в конечном итоге, заключение под стражу за незаконное пребывание в Литовской Республике“, — добавляется в сообщении.

По словам представителя бюро Агентства ООН по делам беженцев в Литве Владимира Синева, с этой проблемой могут столкнуться не менее нескольких тысяч украинцев, проживающих в Литве.