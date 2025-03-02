Сейм требует изменений: продление ВНЖ украинцам должно быть проще

Ранее Литовский Красный Крест сообщил комитету, что в последнее время все больше получателей временной защиты из Украины обращаются в организацию за юридической консультацией и помощью. По информации Литовского Красного Креста, Департамент миграции не принимает заявления на выдачу или замену временного вида на жительство в Литве на основании временной защиты, мотивируя такое решение отсутствием действующего биометрического паспорта гражданина Украины.
„Обращающиеся заявили, что из-за отсутствия действующего биометрического паспорта Департамент миграции отказывался принимать заявления на получение разрешения на временное проживание или рассмотрение таких заявлений приостанавливалось „до подачи недостающих документов“, — говорится в заявлении комитета Сейма по права человека.
„Это потенциально создает ситуацию, когда многие получатели временной защиты, пользующиеся временной защитой, останутся без действительных видов на жительство и столкнутся с препятствиями в реализации своих прав — формально их пребывание в Литве станет незаконным, этим лицам грозит потеря разрешения на работу, потеря социальной поддержки и услуг и, в конечном итоге, заключение под стражу за незаконное пребывание в Литовской Республике“, — добавляется в сообщении.
По словам представителя бюро Агентства ООН по делам беженцев в Литве Владимира Синева, с этой проблемой могут столкнуться не менее нескольких тысяч украинцев, проживающих в Литве.
„По данным исследования Агентства ООН по делам беженцев, в Литве находится около 9 % людей, в семьях которых нет хотя бы одного человека с действительным проездным документом. В Литве - около 48 тысяч украинских беженцев. Данные могут быть не совсем точными, так как люди постоянно прибывают и уезжают, но в любом случае речь идет о нескольких тысячах человек“, — цитируется в отчете В. Синева.
Однако заместитель директора Департамента миграции Луция Войшнис отмечает, что при замене этих разрешений каждый случай рассматривается индивидуально. По ее словам, в случаях, когда уязвимые лица могут доказать свою принадлежность к этой группе, им не требуются проездные документы.
Заслушав заинтересованные учреждения, комитет принял решение предложить Министерству внутренних дел оценить необходимость уточнения описания процедуры выдачи иностранцам временного вида на жительство в Литве, чтобы она соответствовала правовым актам ЕС, регламентирующим предоставление временной защиты, и чтобы всем гражданам Украины, которым предоставлена временная защита, выдавались виды на жительство на весь период защиты, без необходимости предъявления действительного проездного документа — биометрического паспорта.
После того, как Евросоюз принял решение о продлении временной защиты беженцев, спасающихся от войны на Украине, Департамент миграции с ноября 2024 года начал обмен цифровых разрешений на временное проживание в Литве, имеющихся у таких лиц. Департамент объявил, что этот процесс будет точно таким же, как и в прошлом году — никаких изменений или дополнительных требований к подаче заявлений вводиться не будет. Однако, как показывает практика, при обмене временных видов на жительство Департамент требует наличие действительного проездного документа.
По данным ведомства, с начала войны в Украине в Литву прибыло около 95 тысяч беженцев из Украины. Выданные им в Литве цифровые разрешения на временное проживание в настоящее время действительны до 4 марта 2025 года.