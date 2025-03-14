Сейм рассмотрит вопрос об отмене наказания в виде лишения свободы на срок до 2 лет за халатное ведение финансового учета

Согласно законопроекту, недостоверное ведение и организация финансового учета будет наказываться штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до 3 лет. В настоящее время за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В четверг за такую ​​инициативу заместителя председателя комитета Сейма по вопросам права и порядка, члена оппозиционной фракции „Движения либералов“ Виталиюса Гайлюса после внесения проголосовали 90 депутатов Сейма, против не было, 2 депутата воздержались. После рассмотрения в комитете Сейма по вопросам права и порядка проект вновь появится в повестке пленарных заседаний 26 июня.

Нарушение ведения бухгалтерского учета, в случае причинения имущественного ущерба государству или физическому или юридическому лицу в особо крупном размере, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 6 лет. В настоящее время предусмотрен более длительный срок лишения свободы – до 7 лет.

Если Сейм одобрит, ныне действующий двухлетний тюремный срок за халатность в финансовом учете вообще будет отменен. За это будет предусмотрено наказание в виде общественных работ или штрафа, ограничения свободы, ареста.