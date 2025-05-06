Сейм приступает к обсуждению льготного НДС на свежие фрукты, овощи и ягоды

Во вторник за соответствующие поправки к закону о НДС проголосовали 65 депутатов Сейма, 9 проголосовали против, 7 воздержались. После рассмотрения в комитете и получения заключения правительства проект вернется в зал пленарных заседаний 17 июня.

Как считает инициатор данных поправок, депутат от фракции демократов „Во имя Литвы“ Томас Томилинас, снижение НДС послужит для людей стимулом к переходу на более здоровое питание. Т. Томилинас, который пришел в зал пленарных заседаний Сейма со свежим салатом и капустой, рассказал, что заплатил за них в супермаркете около 4 евро, что довольно дорого.