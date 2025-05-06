2025.05.06 18:05

Сейм приступает к обсуждению льготного НДС на свежие фрукты, овощи и ягоды

 
Elta
ru.DELFI.lt
Vaisiai ir daržovės
Vaisiai ir daržovės
ФОТО: Theemanan Chantaraphanich | Shutterstock

Сейм рассмотрит предложение о введении льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5 проц. на свежие фрукты, овощи и ягоды.

Во вторник за соответствующие поправки к закону о НДС проголосовали 65 депутатов Сейма, 9 проголосовали против, 7 воздержались. После рассмотрения в комитете и получения заключения правительства проект вернется в зал пленарных заседаний 17 июня.

Как считает инициатор данных поправок, депутат от фракции демократов Во имя Литвы Томас Томилинас, снижение НДС послужит для людей стимулом к переходу на более здоровое питание. Т. Томилинас, который пришел в зал пленарных заседаний Сейма со свежим салатом и капустой, рассказал, что заплатил за них в супермаркете около 4 евро, что довольно дорого.

По его мнению, снижение НДС на фрукты, овощи и ягоды станет инвестицией в здоровье и позволит сократить расходы на лечение. Как отметил Т. Томилинас, Литва занимает лишь 25-е место среди европейских стран по продолжительности здоровой жизни.

„Система здравоохранения – дорогая, мы много тратим на лечение болезней. Потребление свежих овощей, фруктов и ягод напрямую влияет на болезни и их статистику“, — подчеркнул Т. Томилинас, предложивший повысить доступность более здоровой пищи для населения.

Опираясь на опыт Латвии и других стран, он спрогнозировал, что по мере снижения цен на овощи, фрукты и ягоды их продажи возрастут, а теневой рынок сократится.

Поправки к закону о льготном НДС на реализуемые в Литве свежие фрукты, овощи и ягоды поддержали своими подписями 27 депутатов от фракций демократов Во имя Литвы, социал-демократов, „Зари Немана“, Союза крестьян и зеленых Литвы-Христианских семей.

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