2024.11.05 14:53

Сейм Литвы в первом чтении одобрил удвоение пособия на погребение до 880 евро

 
Ядвига Белявска
ru.DELFI.lt
ELTA
кладбище
кладбище
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

Сейм Литвы уходящего созыва в первом чтении одобрил предложение об удвоении размера пособия на погребение с 440 до 880 евро.

Во вторник депутат от социал-демократов Людас Йонайтис, который уже во второй раз выступил с этой инициативой в Сейме, заявил, что государство могло бы внести больший вклад в снижение финансового бремени, с которым сталкиваются семьи, потерявшие близкого человека.

„Очевидно, что нынешнее пособие на погребение, которое составляет 440 евро, слишком мало, и из-за этого люди часто обращаются в муниципалитеты с просьбой о дополнительной финансовой помощи“, – сказал Л. Йонайтис, представляя проект с трибуны Сейма.

По словам парламентария, расходы на похороны обходятся в среднем в 1700–2000 евро.

Если Сейм одобрит доработанные поправки к Закону о поддержке в случае смерти, пособие на погребение увеличится с 8 до 16 базовых социальных пособий (БСП).

Депутат Сейма от либералов Эугениюс Гентвилас предупредил, что такая поправка к закону, на которую потребуется 23 млн евро, может стать финансовой „гранатой“ под фундаментом будущего социал-демократического Правительства.

„А что вам говорит Гинтаутас Палуцкас как потенциальный премьер-министр, Раса Будбергите, которая может стать министром финансов? Не предлагают ли вам отказаться от этого проекта, который был частью игры оппозиции?“, – спросил Э. Гентвилас.

„Наша фракция поддерживает это предложение“, – ответил социал-демократ Л. Йонайтис.

В первом чтении за увеличение пособия на погребение проголосовали 40 депутатов Сейма, 1 был против, 16 депутатов воздержались.

Проект будет рассмотрен Комитетом Сейма по социальным делам и труду, также ожидается заключение Правительства. В парламентский зал, где уже будут работать парламентарии нового созыва, он вернется в декабре.

На сегодняшний день размер пособия на погребение в Литве равен 8 базовым социальным пособиям (440 евро). Этот размер был установлен ​в июне 2011 года, он индексируется ежегодно согласно изменению размера БСП.

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