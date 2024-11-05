Сейм Литвы одобрил удвоение пособия на погребение до 880 евро в первом чтении

Во вторник депутат от социал-демократов Людас Йонайтис, который уже во второй раз выступил с этой инициативой в Сейме, заявил, что государство могло бы внести больший вклад в снижение финансового бремени, с которым сталкиваются семьи, потерявшие близкого человека.
„Очевидно, что нынешнее пособие на погребение, которое составляет 440 евро, слишком мало, и из-за этого люди часто обращаются в муниципалитеты с просьбой о дополнительной финансовой помощи“, – сказал Л. Йонайтис, представляя проект с трибуны Сейма.
По словам парламентария, расходы на похороны обходятся в среднем в 1700–2000 евро.
Если Сейм одобрит доработанные поправки к Закону о поддержке в случае смерти, пособие на погребение увеличится с 8 до 16 базовых социальных пособий (БСП).
Депутат Сейма от либералов Эугениюс Гентвилас предупредил, что такая поправка к закону, на которую потребуется 23 млн евро, может стать финансовой „гранатой“ под фундаментом будущего социал-демократического Правительства.
„А что вам говорит Гинтаутас Палуцкас как потенциальный премьер-министр, Раса Будбергите, которая может стать министром финансов? Не предлагают ли вам отказаться от этого проекта, который был частью игры оппозиции?“, – спросил Э. Гентвилас.
„Наша фракция поддерживает это предложение“, – ответил социал-демократ Л. Йонайтис.
В первом чтении за увеличение пособия на погребение проголосовали 40 депутатов Сейма, 1 был против, 16 депутатов воздержались.
Проект будет рассмотрен Комитетом Сейма по социальным делам и труду, также ожидается заключение Правительства. В парламентский зал, где уже будут работать парламентарии нового созыва, он вернется в декабре.
На сегодняшний день размер пособия на погребение в Литве равен 8 базовым социальным пособиям (440 евро). Этот размер был установлен в июне 2011 года, он индексируется ежегодно согласно изменению размера БСП.