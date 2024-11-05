Сейм Литвы одобрил удвоение пособия на погребение до 880 евро в первом чтении

Во вторник депутат от социал-демократов Людас Йонайтис, который уже во второй раз выступил с этой инициативой в Сейме, заявил, что государство могло бы внести больший вклад в снижение финансового бремени, с которым сталкиваются семьи, потерявшие близкого человека.

„Очевидно, что нынешнее пособие на погребение, которое составляет 440 евро, слишком мало, и из-за этого люди часто обращаются в муниципалитеты с просьбой о дополнительной финансовой помощи“, – сказал Л. Йонайтис, представляя проект с трибуны Сейма.

По словам парламентария, расходы на похороны обходятся в среднем в 1700–2000 евро.