Сейм Литвы одобрил компенсации на автомобили для каждой семьи с детьми с ограниченными возможностями

Эту возможность узаконил Сейм, принявший в четверг поправки к Закону о целевых компенсациях. За новый документ проголосовали 80 членов Сейма, никто не был против, двое парламентариев воздержались.
Поправки предусматривают, что семья, воспитывающая двух и более детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в компенсации затрат на индивидуальную помощь первого или второго уровня (особая потребность в постоянном уходе), имеет право на получение компенсации расходов на приобретение автомобиля и его техническую адаптацию за каждого ребенка с инвалидностью. В таких случаях необходимо учитывать потребности каждого ребенка с ограниченными возможностями.
Учитывать количество детей при распределении компенсации затрат на приобретение легкового автомобиля и его техническую адаптацию предложил депутат Сейма социал-демократ Эугениюс Сабутис.
Согласно действующему порядку, родители и опекуны ребенка с ограниченными возможностями могут претендовать на компенсацию только за одного ребенка с инвалидностью. Если семья воспитывает более одного ребенка с ограниченными возможностями, она не может получить дополнительную компенсацию. Закон о целевых компенсациях в настоящее время не дает семьям права получать компенсацию за приобретение автомобиля отдельно на каждого ребенка с ограниченными возможностями.