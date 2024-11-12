2024.11.12 16:05

Сейм Литвы одобрил компенсации на автомобили для каждой семьи с детьми с ограниченными возможностями

 
Ядвига Белявска
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Семьи, воспитывающие двух и более детей с ограниченными возможностями, смогут получить компенсацию на приобретение автомобиля на каждого ребенка отдельно.

Эту возможность узаконил Сейм, принявший в четверг поправки к Закону о целевых компенсациях. За новый документ проголосовали 80 членов Сейма, никто не был против, двое парламентариев воздержались.

Поправки предусматривают, что семья, воспитывающая двух и более детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в компенсации затрат на индивидуальную помощь первого или второго уровня (особая потребность в постоянном уходе), имеет право на получение компенсации расходов на приобретение автомобиля и его техническую адаптацию за каждого ребенка с инвалидностью. В таких случаях необходимо учитывать потребности каждого ребенка с ограниченными возможностями.

Учитывать количество детей при распределении компенсации затрат на приобретение легкового автомобиля и его техническую адаптацию предложил депутат Сейма социал-демократ Эугениюс Сабутис.

Согласно действующему порядку, родители и опекуны ребенка с ограниченными возможностями могут претендовать на компенсацию только за одного ребенка с инвалидностью. Если семья воспитывает более одного ребенка с ограниченными возможностями, она не может получить дополнительную компенсацию. Закон о целевых компенсациях в настоящее время не дает семьям права получать компенсацию за приобретение автомобиля отдельно на каждого ребенка с ограниченными возможностями.

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