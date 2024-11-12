Сейм Литвы одобрил компенсации на автомобили для каждой семьи с детьми с ограниченными возможностями

Согласно действующему порядку, родители и опекуны ребенка с ограниченными возможностями могут претендовать на компенсацию только за одного ребенка с инвалидностью. Если семья воспитывает более одного ребенка с ограниченными возможностями, она не может получить дополнительную компенсацию. Закон о целевых компенсациях в настоящее время не дает семьям права получать компенсацию за приобретение автомобиля отдельно на каждого ребенка с ограниченными возможностями.