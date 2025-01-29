Сеть Maxima напоминает: остался месяц, чтобы использовать накопленные на дисконтной карте Ačiū деньги

Каждый раз, когда клиент использует дисконтную карту Ačiū, на его счет переводят 1% от стоимости покупок.
„Собранные за календарный год деньги на дисконтных картах Maximа действительны до последнего дня февраля следующего года. Значит, деньги, накопленные за 2024 год, надо истратить до 28 февраля.
Важно подчеркнуть, что это не распространяется на деньги, которые на карте накапливаются в 2025 году, они не будут списаны и будут накапливаться до конца февраля 2026 года.
Посмотреть, сколько денег на счету дисконтной карты, можно на чеке. Такую информацию может также предоставить кассир. Можно их проверить и на своем аккаунте Ačiū или в приложении Maximа“, – сказала представитель сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене.
Она заметила, что большая часть клиентов использует эти деньги еще до конца года, когда делает покупки на праздники.
Delfi напоминает, что деньги, накопленные на картах Iki, действительны до конца года. На дисконтных картах Norfa они хранятся 6 месяцев с момента последнего использования карты. Похожая система действует и в сети Rimi - деньги на карте Mano Rimi действительны в течение года с момента их поступления на карту.