Сеть Maxima напоминает: остался месяц, чтобы использовать накопленные на дисконтной карте Ačiū деньги

Каждый раз, когда клиент использует дисконтную карту Ačiū, на его счет переводят 1% от стоимости покупок.

„Собранные за календарный год деньги на дисконтных картах Maximа действительны до последнего дня февраля следующего года. Значит, деньги, накопленные за 2024 год, надо истратить до 28 февраля.

Важно подчеркнуть, что это не распространяется на деньги, которые на карте накапливаются в 2025 году, они не будут списаны и будут накапливаться до конца февраля 2026 года.