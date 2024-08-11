2024.08.11 14:57

Серебряная медалистка олимпиады Баневич понесет флаг Литвы: я очень люблю мою страну

 
ru.DELFI.lt
Dominika Banevič-Nicka
Dominika Banevič-Nicka
ФОТО: Vytautas Dranginis | LTOK

На параде стран, который состоится на закрытии летней парижской олимпиады, флаг Литвы будет нести спортсменка Доминика Баневич-Bgirl Nicka. 17-летняя девушка завоевала серебряную медаль на состязаниях по брейкингу и принесла Литве еще одну медаль.

„Для меня большая честь, что именно меня выбрали тем человеком, который понесет флаг. Я очень люблю мою страну Литву. Вчера я танцевала, изо всех сил старалась танцевать за Литву и защищать ее честь, сделать популярным брейкинг. Я рада, что могу быть частью истории“, – не скрывала своего волнения Баневич.

Всего на счету Литвы 4 медали – две серебряные (Доминика Баневич и дискобол Миколас Алекна) и две бронзовые (по гребле на байдарках Виктории Сенкуте и сборной по баскетболу 3x3).

Церемония закрытия олимпиады состоится на стадионе Stade de France.

„Наша спортсменка, исполнительница брейк-данса покорила своим талантом весь мир. Мы сами в живую следили за ее выступлением, арена волновалась, поддерживая ее, Доминика – олимпийская вице-чемпионка. Я не сомневаюсь, что и телезрителей она покорила своим талантом. Поэтому мы решили, что именно она понесет флаг Литвы на церемонии закрытия. Я думаю, все будут гордится, глядя, как развевается триколор в руках нашей молодой спортсменки.

У нас не всегда есть возможность выбрать человека для несения флага по его заслугам, ведь многое зависит от времени приезда и отъезда спортсменов, но тут мы очень рады, что эта честь выпала нашей Nickа“, – сказала олимпийская чемпионка, президент Литовского национального олимпийского комитета Дайна Гудзинявичюте.

Последний день летней Парижской олимпиады - 11 августа. Церемония закрытия начнется с 22 ч. по литовскому времени.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии