Сентябрь удивляет метеорологов: за всю историю ничего подобного не было

По данным Литовской гидометеорологической службы (ЛГМС), в прошлом году средняя температура в сентябре была 16,5°C или на 3,7 градусов выше средней.
„В 2023 году за месяц было зафиксировано целых 6 рекордов, а в этом году – целых 7! Было несколько дней, когда до рекорда не хватило совсем немного“, – указали представители службы.
Они представили и карты с национальными рекордами 3–5, 8, 16–17 и 24 сентября.
„Кроме того, были зафиксированы и местные рекорды. Черный цвет – места, где установлены новые рекорды, красный – неизменившиеся рекорды. В некоторых местах рекорды повторились“.
Рекорды:
3 сентября на 13 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 1,4 градуса;
4 сентября – на 17 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 1,7 градуса;
5 сентября – на 7 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 0,2 градуса;
8 сентября – на 10 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 1,2 градуса;
16 сентября – на 14 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 0,5 градуса;
17 сентября – на 5 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 0,2 градуса;
24 сентября – на 5 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 0,7 градуса.
„Сегодня и в ближайшие дни станет прохладнее, поэтому новых рекордов уже не будет“, - указали метеорологи.