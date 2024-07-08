Сенсация на литовском взморье – огромные чебуреки: люди делятся снимками в социальных сетях

Лето на литовском взморье не отделимо от пляжных кулинарных атрибутов – десятки лет на пляжах нелегальные торговцы предлагают отдыхающим купить чебуреки. Этих людей с пляжей выгоняют пляжные спасатели, полиция, инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы, но никому не под силу полностью истребить это явление.
Торговцы чебуреками избегают штрафов и ловушек и продолжают их продавать на пляжах. Правда, ни один настоящий ценитель чебуреков не назовет их чебуреки этим названием. На деле чебуреки не похожи на те, которые продают на пляже.
В этом году настоящей сенсацией на взморье стала небольшая закусочная HD Restoranas – она находится у велодорожки в начале Швянтои, со стороны Паланги, за Монцишкес. Ее хозяева приготовили настоящее лакомство, привлекающее отдыхающих – невиданные в Литве чебуреки размера XXL.
Об этом гласит информация на рекламном стенде HD Restoranas на тропе Ошупё. Кроме того, объявлена акция – „поделись в социальной сети снимком с чебуреком и получи скидку 10%“. На другом стенде сообщается, что в ресторане есть также жареные куры и круассаны.
Это новый ресторан, открывшийся в этом году, но в субботу все столики в нем были заняты, освободившиеся места сразу же нанимали новые клиенты.
Кроме чебуреков, в ресторане есть масса других блюд: 5–7 евро стоят жареный хлеб, сырные пончики, куриные палочки, жареные кольца лука, маслины, разные чипсы. Есть суп – домашний куриный бульон за 2 евро.
В меню есть пельмени (8 евро), жареные цыплята (16–21 евро) и десерты (2–5 евро).
А также чебуреки с разной начинкой - все по 8 евро. По словам совладельца ресторана Эмилиса, самые популярные чебуреки - со свининой, но есть со свининой и сыром, с говядиной, с говядиной и сыром, с творогом и шпинатом.
Журналист с друзьями на четверых заказали три чебурека, Эмилис сказал, что это очень много - и он был прав. Четверым вполне хватило бы двух чебуреков - по пол на человека.
В ресторане много людей, поэтому некоторые люди боялись, что ждать придется долго. Но на самом деле чебуреки были поданы через 7-8 минут. Люди, которые приходят сюда в первый раз, увидев чебуреки ойкают и делают фотографии. На принесенный заказ реагируют и проезжающие мимо по велодорожке велосипедисты - не заметить эти чебуреки невозможно.
Сначала они фотографируют чужие чебуреки, потом заказывают себе и устраивают фотосессию.
„Мы предлагаем есть чебуреки, используя вилку и нож, если вы хотите делают это руками - наденьте резиновые перчатки“, – сказал Эмилис. И на самом деле - удобнее есть с помощью приборов, как пиццу. Когда ешь руками, даже в перчатках, рискуешь испачкать одежду.
Тесто очень вкусное и хрустящее. Размер - дополнительный бонус, если бы они были меньше, были бы не менее вкусными. Мясо также вкусное и сочное.
Чебурек с говядиной - более острый на вкус и менее сочный, чем со свининой.
Плюс - чебуреки едят на террасе, поэтому одежда не пропитывается запахом масла, в котором их жарят. Скидки действительно работают - коллега журналиста поделился снимком в Instagram, чек был уже со скидкой, доказательства не потребовались, видимо, официант видел пост в социальной сети.
Эмилис рассказал, откуда название ресторана. Оказывается Эмилис - племянник погибшего в прошлом году предпринимателя из Швянтои Вайдаса Шимайтиса , а его отец - брат погибшего.
Название дано в память о погибшем – он был поклонником мотоциклов Harley Davidson, отсюда буквы HD, в ресторане есть и другие детали, связанные с этими мотоциклами.