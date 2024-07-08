Сенсация на литовском взморье – огромные чебуреки: люди делятся снимками в социальных сетях

В этом году настоящей сенсацией на взморье стала небольшая закусочная HD Restoranas – она находится у велодорожки в начале Швянтои, со стороны Паланги, за Монцишкес. Ее хозяева приготовили настоящее лакомство, привлекающее отдыхающих – невиданные в Литве чебуреки размера XXL.

Торговцы чебуреками избегают штрафов и ловушек и продолжают их продавать на пляжах. Правда, ни один настоящий ценитель чебуреков не назовет их чебуреки этим названием. На деле чебуреки не похожи на те, которые продают на пляже.

Лето на литовском взморье не отделимо от пляжных кулинарных атрибутов – десятки лет на пляжах нелегальные торговцы предлагают отдыхающим купить чебуреки. Этих людей с пляжей выгоняют пляжные спасатели, полиция, инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы, но никому не под силу полностью истребить это явление.

А также чебуреки с разной начинкой - все по 8 евро. По словам совладельца ресторана Эмилиса, самые популярные чебуреки - со свининой, но есть со свининой и сыром, с говядиной, с говядиной и сыром, с творогом и шпинатом.

Кроме чебуреков, в ресторане есть масса других блюд: 5–7 евро стоят жареный хлеб, сырные пончики, куриные палочки, жареные кольца лука, маслины, разные чипсы. Есть суп – домашний куриный бульон за 2 евро.

Это новый ресторан, открывшийся в этом году, но в субботу все столики в нем были заняты, освободившиеся места сразу же нанимали новые клиенты.

Об этом гласит информация на рекламном стенде HD Restoranas на тропе Ошупё. Кроме того, объявлена акция – „поделись в социальной сети снимком с чебуреком и получи скидку 10%“. На другом стенде сообщается, что в ресторане есть также жареные куры и круассаны.

Журналист с друзьями на четверых заказали три чебурека, Эмилис сказал, что это очень много - и он был прав. Четверым вполне хватило бы двух чебуреков - по пол на человека.

В ресторане много людей, поэтому некоторые люди боялись, что ждать придется долго. Но на самом деле чебуреки были поданы через 7-8 минут. Люди, которые приходят сюда в первый раз, увидев чебуреки ойкают и делают фотографии. На принесенный заказ реагируют и проезжающие мимо по велодорожке велосипедисты - не заметить эти чебуреки невозможно.

Сначала они фотографируют чужие чебуреки, потом заказывают себе и устраивают фотосессию.