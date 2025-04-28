Семья премьер-министра переехала в резиденцию в Турнишкес: что было сделано, и сколько стоил ремонт

Во время ремонта обновили систему освещения, которая прежде была энергетически неэффективной. Обновляли пространства резиденции и часть мебели, деталей интерьера, а также жилые помещения. Мебель и другое оборудование стоили около 66 .300 евро

Переезд, услуги по проектированию интерьера, установка мебели и др. стоило около 32 000 евро.

„Ремонт стоил 82 900 евро. Общая площадь резиденции – больше 612 м 2 . Общая площадь всех покрашенных поверхностей составила около 3000 м 2 .

Премьер на прошлой неделе в среду прокомментировал, что „на днях“ он должен переехать в Турнишкес. В понедельник Винокурас сказал Delfi, что семья премьера уже живет в резиденции.

Стоимость другого приобретенного имущества 35 900 евро“, – сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что эта резиденция предназначена также для репрезентативных целей, поэтому обновления делали с учетом возможных приемов иностранных делегаций.

„Часть пространств в резиденции в последний раз обновляли 10 лет назад“, – сказано в сообщении.

Сам премьер недавно говорил, что не ознакомлен со сметой работ в резиденции. Он сказал, что государству будет лучше, если резиденция сможет выполнять репрезентативную функцию.