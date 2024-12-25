Семья получала это пособие 15 лет: иногда его назначают и работающим людям

„Надо было регистрироваться в Службе занятости и отрабатывать за пособие. Число часов зависело от выплат. Если одному человеку платили 190 евро, то надо было 10 дней работать по 4 часа в месяц. У меня большая семья, мне приходилось работать больше. Сначала мне платили 2000 литов, потом денег стало меньше, дети выросли. Работать было негде, пришлось жить на пособие“, – сказала Илона.
Она заметила, что иногда появлялись сезонные работы, тогда можно было заработать минимум – если такая работа подворачивалась, женщина работала. Она сказала, что злоупотреблять такими выплатами не получится - Служба занятости предлагает работу, если она появляется.
„Если Служба занятости предлагает работу, ты должен работать, иначе не получишь пособие. Но от нас город далеко, сообщение плохое, нет машины, не поработаешь. А машина при минимальных доходах - роскошь“, – заметила женщина.
Государственное агентство данных сообщает, что в 2023 году социальное пособие получали 68 700 жителей Литвы (в 2019 г. - 64 600, в 2020 г. – 56 000).
Социальное пособие, по данным Соцмина, могут получать люди, сталкивающиеся с финансовыми трудностями. Они могут получать компенсацию за отопление, горячую воду, социальную помощь для детей, если не могут купить необходимое в школу.
Социальное пособие платят и если на одного человека в семье в среднем выходит 193,6 евро (с 1 января 2024 г.). При подсчете этих доходов не учитывают „детские4 деньги, а также часть доходов, связанных с трудовыми доходами, пособие по безработице – в зависимости от состава семьи и количества детей, 20-40%.
Конкретный размер пособия зависит от состава семьи, количества детей, размера зарплаты и т.д.
Если у человека или семьи нет никаких доходов, то на одного взрослого платят 246,4 евро. Двоим взрослым с двумя детьми могут выплатить 503,36 евро, а одному взрослому с двумя детьми – 638,88 евро. Если деньги получает семья, то выплаты не меняются, а если пособие получает один человек, то оно постепенно снижается – через полгода платят 211,2 евро, через год - 193,6 евро.
Социальное пособие могут платить даже после того, как человек находит работу: первые 3 месяца платят 100% пособия, 4–6 месяцы – 80%, оставшиеся 6 месяцев – 50% (всего 12 месяцев).
В социальной сети Facebook периодически обсуждают вопрос, надо ли отрабатывать социальное пособие. Одним это делать надо, а другим - нет. Не надо отрабатывать тем, у кого плохо со здоровьем.
По закону, таких людей могут призывать работать на благо общества. Работу для них находят муниципалитеты.
Если человек без основания отказывается от работы, ему урезают пособие. У муниципалитета также есть право оценивать имущество получателя пособия, условия жизни и т.д.