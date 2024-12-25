Семья получала это пособие 15 лет: иногда его назначают и работающим людям

„Надо было регистрироваться в Службе занятости и отрабатывать за пособие. Число часов зависело от выплат. Если одному человеку платили 190 евро, то надо было 10 дней работать по 4 часа в месяц. У меня большая семья, мне приходилось работать больше. Сначала мне платили 2000 литов, потом денег стало меньше, дети выросли. Работать было негде, пришлось жить на пособие“, – сказала Илона.

Она заметила, что иногда появлялись сезонные работы, тогда можно было заработать минимум – если такая работа подворачивалась, женщина работала. Она сказала, что злоупотреблять такими выплатами не получится - Служба занятости предлагает работу, если она появляется.