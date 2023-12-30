Семнадцатилетний Ноюс решил бесплатно постричь пенсионеров: я еще не раз вернусь в дом опеки

Ноюс рассказал, что мечтал стать парикмахером с самого детства. Сейчас он стрижет всех членов семьи и друзей. Первыми его моделями были младшие братья.

"Сначала, конечно, реакции были разные, первый блин часто бывает комом. Но все те, кого я начал стричь, стали моими преданными клиентами. Сейчас мой младший клиент - годовалый сын дяди, а старшему – 92.

Мамa, которая видела, что я очень хочу стать парикмахером, год назад записала меня на курсы. Они проходили по выходным, я был не только единственным мужчиной, но и самым юным – мне было 16. Видимо, учителя увидели, что я хочу стричь, может, заметили потенциал и пригласили остаться на практике в школе. Сейчас я чувствую себя на своем месте, а человеку важно найти то, что ему нравится", - сказал Ноюс, который уже год стажируется в парикмахерской.

"Больше всего я хотел бы стать барбером, стричь мужчин", - продолжил юноша.