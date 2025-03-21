Селямонас Палтанавичюс – о весне: прогноз радует

Он согласился рассказать о весне в этом году и о погоде на Пасху.
Палтанавичюс подчеркнул – погоду в наши дни прогнозировать сложно. Он рекомендует все же следить за природой, а не полагаться на технологии.
„Ведь, если не засунешь палец в воду, не узнаешь, холодная вода или нет. И сейчас, хотя на улице не очень тепло, можно увидеть немало признаков весны – растет трава, проснулись деревья и кусты. Сейчас уже отцветает лещина. Для нее весна уже закончилась“, – сказал собеседник.
По его словам, было время, когда в середине марта люди радовались, что местами сошел снег. А в этом году уже вернулось много птиц и радует своим гомоном.
Палтанавичюс сказал, что делать прогноз погоды заранее сложно. Но понятно, что чем длиннее день, тем будет теплее.
„Сейчас мы видим большую разницу между дневной и ночной температурой – например, ночью до -7, а днем на солнце может быть и 17 градусов тепла“, – сказал он.
Собеседник заметил, что люди, живущие в разных частях Литвы, не смогут понять друг друга какое-то время.
„Одни будут говорить - холодно, а другие, живущие в лесу, будут говорить, что у них очень тепло“, – сказал Палтанавичюс.
По его словам, прохладной весна будет до первой декады апреля. А потом природа оживет.
По словам Палтанавичюса, в апреле, возможно, хорошая погода начнет радовать довольно рано.
„До 1 мая леса зазеленеют. В прошлом году, согласно признакам природы, весна закончилась 18 diмая, и наступило лето“, – сказал собеседник.
Чего ждать на Пасху? Натуралист сказал, что в этом году, возможно, на Пасху будет тепло.
„В этом году Пасха будет достаточно поздняя – во время теплой весны. И хотя точно сказать нельзя, но, возможно, на Пасху будет тепло, будут цвести тюльпаны, нарциссы, гиацинты. В природе уже отцветут перелески, хохлатки“, – делился он.
Несмотря на то, что натуралист обещает теплую весну, он напоминает, что иногда погода сильно удивляет.
„Ведь иногда снег выпадает 18 апреля, бывает метель. Надо помнить , что мы живем в регионе, где есть четыре времени года, у нас все бывает“, – сказал собеседник.
Однако Палтанавичюс рекомендует не пугаться, скорее всего, в этом году этого не будет.