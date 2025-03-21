Селямонас Палтанавичюс – о весне: прогноз радует

Он согласился рассказать о весне в этом году и о погоде на Пасху.

Палтанавичюс подчеркнул – погоду в наши дни прогнозировать сложно. Он рекомендует все же следить за природой, а не полагаться на технологии.

„Ведь, если не засунешь палец в воду, не узнаешь, холодная вода или нет. И сейчас, хотя на улице не очень тепло, можно увидеть немало признаков весны – растет трава, проснулись деревья и кусты. Сейчас уже отцветает лещина. Для нее весна уже закончилась“, – сказал собеседник.

По его словам, было время, когда в середине марта люди радовались, что местами сошел снег. А в этом году уже вернулось много птиц и радует своим гомоном.

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