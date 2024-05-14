2024.05.14 09:53

Сегодня впервые проводится экзамен на гражданственность: не игнорируйте и примите участие!

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Сегодня, 14 мая в День гражданского сопротивления, впервые проводится национальный конкурс по проверке знаний - Экзамен гражданственности. Граждан, проживающих в Литве и за рубежом, приглашают проверить свои знания в области гражданственности и глобальной обороны, сообщает Министерство Обороны.

Министерство обороны совместно с Департаментом мобилизации и гражданского сопротивления устанавливает новую традицию: экзамен на гражданственность, который призван способствовать повышению и развитию осведомленности населения. Экзамен проводится сегодня дистанционно в течение дня: с 8.00 до 18.00. Сдать экзамен можно на сайте https://pilietiskumoegzaminas.lt/.

«Гражданственность» - это универсальное понятие, но с сильной положительной коннотацией. Оно включает в себя многое - от ответственности за свои поступки до создания благосостояния государства. Она также неотделима от глобальной обороны, которая начинается с каждого из нас и заканчивается литовской армией и союзниками. Надеюсь, что экзамен на гражданство будет не только прекрасной возможностью проверить свои знания, но и приобрести новые, а в итоге - стать еще более сознательным гражданином", - пожелал министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

Призы для лучших


Вы можете сдавать экзамен самостоятельно или в команде, выбрав наиболее подходящую для вас категорию - старшеклассник, студент, представитель коммерческой организации, представитель общественной организации, иностранный гражданин Литвы или активный гражданин, который не подходит ни под одну из категорий.

Лучший участник в каждой категории (человек, ответивший на наибольшее количество закрытых вопросов и лучший открытый вопрос) получит смарт-часы, а самые активные и успешные школы, вузы, предприятия и неправительственные организации получат командные призы.

Экзамен состоит из 30-40 закрытых (специализированных) вопросов и одного свободного вопроса, на выполнение которых отводится до 30 минут. Правильные ответы будут опубликованы на странице экзамена после окончания экзаменационного периода. Победители будут объявлены в каждой категории в течение 3 дней после даты проведения экзамена. Награждение победителей состоится 29 мая в Вильнюсе.

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