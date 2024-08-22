Сегодня в Вильнюсе на горе Гедиминаса необычное мероприятие

„Гора Гедиминаса – это то, что я вижу перед глазами всю свою жизнь. В детстве мы с друзьями приходили, карабкались на эту гору с разных сторон и играли в руинах возле башни. Где сейчас будет сцена. Я из Вильнюса и бывал на горе бесчисленное количество раз, но мне до сих пор трудно поверить, что концерт состоится именно там. Как ни парадоксально, я никогда в жизни не думал, что там может быть проведен концерт, и для меня большая честь, что первый такой концерт на горе Гедиминаса — мой“, — сказал А.Мамонтов.