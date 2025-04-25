Сегодня состоится еще один бесплатный концерт: будут введены ограничения на движение транспорта

25 апреля Литва отметит знаменательную историческую годовщину — 35-летие создания Департамента национальной обороны. В связи с этим Министерство обороны призывает всех жителей Литвы вспомнить и оценить вклад первых защитников восстановленного государства, взявших на себя ответственность за безопасность государства, и совместно принять участие в мероприятиях, посвященных этому особому событию в истории государства.