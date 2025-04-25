Сегодня состоится еще один бесплатный концерт: будут введены ограничения на движение транспорта

В ознаменование годовщины Министерство обороны приглашает общественность принять участие в конференции, посвященной истории создания Вооруженных сил Литвы, которая состоится в Военном музее в Каунасе, а также в открытой дискуссии, которая состоится после нее, сообщает портал MadeinVilnius.
В Вильнюсе, во дворе библиотеки Литовской военной академии, на ул. Св.Игното, пройдут съемки передачи „Снова те же“ вместе со зрителями. В нем Мантас Катлерис, Роландас Мацкявичюс и Мантас Стонкус вместе с министром обороны Довиле Шакалене и главнокомандующим Вооруженными силами Литвы генералом Раймундасом Вайкшнорасом обсудят обороноспособность Литвы.
Торжественное мероприятие завершится концертом „35 лет восстановления национальной обороны!“ на площади перед Министерством национальной обороны.
25 апреля 1990 года, всего через несколько недель после восстановления независимости, правительство Литвы приняло решение о создании Департамента национальной обороны. Это было первое учреждение, которому было поручено формирование системы обороны восстановленного государства, благодаря которому были заложены основы для сегодняшней сильной и современной системы обороны.
Временные изменения в движении транспорта у Министерства национальной обороны
25 апреля (пятница) 19.00 Концерт „Восстановленной обороне страны – 35!“ состоится в Министерстве национальной обороны (ул. Тоторю, 25). Во время проведения мероприятия и подготовки к нему будут действовать временные ограничения движения транспорта.
Движение транспортных средств будет запрещено на улице Тоторю и площади Ю. Жемайтиса около Министерства обороны:
• с 22 апреля 19.00 до 4 час. 23 апреля
• с 23 апреля 19.00 до 4 час. 24 апреля
• с 24 апреля 8 часов до 12 час.26 апреля