Сегодня по всей Литве бастуют около 2000 учителей

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
По данным Национального агентства по образованию (НАО), в пятницу бастуют 2,2 тыс. работников образовательных учреждений, из них 1,94 тыс. – учителя.

По оценкам, в настоящее время в забастовке участвуют 146 образовательных учреждений.

Профсоюз работников образования Литвы (ПРОЛ) в среду возобновил забастовку учителей, начавшуюся в конце сентября. Решение объявить перерыв в середине октября было принято после того, как профсоюзу не удалось договориться с Министерством образования, науки и спорта (МОНС) о повышении оплаты труда учителей в следующем году.

Больше всего учителей бастуют в самоуправлениях Клайпеды, Вильнюса, Паневежиса и Алитуса.

Профсоюз учителей не удовлетворен предложением МОНС повысить в следующем году заработную плату на 21% – по 10% с января и с сентября.

Профсоюз под руководством А. Навицкаса просит предусмотреть в бюджете на следующий год повышение зарплат учителей – по 15% с января и сентября.

Забастовка возобновилась во время парламентского чтения подготовленного правительством проекта государственного бюджета на следующий год.

Учителя надеются, что депутаты парламента прислушаются к их просьбе о большем повышении зарплат в следующем году и примут поправки к бюджету в пользу учителей.

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