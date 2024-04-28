2024.04.28 13:38

Сегодня легендарному актеру Донатасу Банионису исполнилось бы 100 лет

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Asm. albumas

28 апреля легендарному литовскому актеру Донатасу Банионису исполнилось бы 100 лет (1924-2024). Парламент Литвы объявил этот год годом актера.

Донатас Банионис прожил 90 лет. За свою актерскую карьеру он создал 100 ролей в театре и 80 в кино.

Банионис работал с такими режиссерами, как Андрей Тарковский, Юозас Милтинис, Витаутас Жалакявичюс, Эльдар Рязанов, Конрад Вольф, Григорий Козинцев, Савва Кулиш, Михаил Калатозов.

30 апреля в Паневежисе рядом с театром им. Ю.Милтиниса планируют открыть памятник Банионису. Памятник появится по инициативе близких актера, на собранные фондом средства. Памятник Банионису создал скульптор Клаудиюс Пудимас.

"Я хотел изобразить Донатаса, как человека, актера, который ушел в свои мысли по пути на работу, в театр", – сказал скульптор.

Скульптура будет стоять на каменной дорожке длиной 3,5 м, на которой будут перечислены созданные Банионисом роли.

Paminklas Donatui Banioniui
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